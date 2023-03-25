ساعة ماكرون تثير غضب الفرنسيين.. فيديو

شفق نيوز/ تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانتقادات لاذعة بعد خلعه ساعته باهظة الثمن خلال مقابلة تلفزيونية، تمحورت حول نظام التقاعد المثير للجدل.

وانتشر مقطع لماكرون وهو يخلع ساعته خلال المقابلة، التي بثتها قنوات إخبارية فرنسية، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وفي المقطع، استخدم ماكرون يديه للتعبير عن نفسه أثناء حديثه، قبل أن يضعهما تحت الطاولة، ويخلع الساعة.

Macron while asking for sacrifices from the French people realizes he is wearing a € 80,000 watch and like a magician makes it disappear under the table. Unworthy. pic.twitter.com/zRiQWFAR1M — RadioGenova (@RadioGenova) March 24, 2023

وأرجع متحدثون عن ماكرون سلوكه إلى أن الساعة كانت تتلألأ على الطاولة أثناء المقابلة، الأمر الذي جعله ينزعها.

وتعليقا على الفيديو، كتبت النائبة عن حزب "فرنسا الأبية" كليمانس غيتي على "تويتر": "بينما كان ماكرون يدعي أن أصحاب الأجور الدنيا يتمتعون بقوة شرائية غير مسبوقة، وثقت الصورة خلعه ساعته الفاخرة الجميلة".

وزعم عدد من رواد مواقع التواصل أن قيمة ساعة ماكرون تصل إلى أكثر من 80 ألف يورو، إلا أن الإليزيه أكد لوسائل إعلام فرنسية أن ثمن الساعة لا يتجاوز 2400 يورو.