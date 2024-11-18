ساعة جيب ذهبية من حطام تيتانيك تباع بمليوني دولار

شفق نيوز/ بيعت ساعة جيب ذهبية أهديت لقبطان أنقذ 700 شخص من ركاب السفينة المنكوبة تيتانيك في المزاد بمبلغ يقارب مليوني دولار، مسجلة رقما قياسيا كأغلى قطعة تذكارية من حطام السفينة.

وكانت ثلاث ناجيات من ركاب السفينة المنكوبة قد أهدين الساعة المصنوعة من الذهب عيار 18 من تصميم "تيفاني آند كو" إلى القبطان أرثر روسترون ربان السفينة "آر إم إس كارباثيا" بعد أن حول دفة سفينته لإنقاذهن وأخرين، عندما اصطدمت تيتانيك بجبل جليدي وغرقت في شمال المحيط الأطلسي خلال رحلتها الأولى عام 1912.

فيما بيعت الساعة يوم السبت الماضي في مزاد نظمته دار المزادات "هنري ألدريدج آند سان" إلى جامع مقتنيات خاص في الولايات المتحدة بمبلغ 1.56 مليون جنيه إسترليني، وهو أعلى رقم يُدفع لقطعة تذكارية من تيتانيك.

وشمل السعر الضرائب والرسوم التي دفعها المشتري.

وأهدت الساعة إلى روسترون أرملة جون جاكوب أستور، أغنى رجل توفي في الكارثة، بالإضافة إلى أرملتي اثنين من رجال الأعمال الأثرياء غرقا مع السفينة.