ساعات تتخطى حدود الزمن.. 5 منها بيعت بملايين الدولارات

شفق نيوز/ أنفق محبو اقتناء الساعات النادرة نحو 3.4 مليون دولار لشراء 10 ساعات فاخرة، تعد تحفا ميكانيكية محدودة الإصدار، خلال مزاد عقده قبل يومين بيت المزادات "فيليبس".

‎وبحسب نتائج المزاد فإن 113 ساعة من بين 115 كانت معروضة تم بيعها بقيمة إجمالية 7.9 مليون دولار، ومعظم الساعات تم بيعها بأكثر من القيمة المُقدرة لها، فيما تم سحب واحدة، ولم تُبع أخرى.

‎أغلى 5 ساعات

‎1. ساعة Patek Philippe Ref. 5016 (1994) تعتبر هذه الساعة واحدة من أفضل إبداعات Patek Philippe، مصنوعة من البلاتين بقطر 37 ملم. تحتوي على تعقيدات مميزة مثل التوربيون، التكرار الدقيق، والتقويم الدائم.

‎تم إنتاج حوالي 90 نسخة من هذا الطراز باستخدام البلاتين قبل أن يتوقف الإنتاج في عام 2011، النسخة التي بيعت تتميز بقرص رمادي فريد، وهو الوحيد المعروف في السوق، وفقًا للمعلومات المتاحة على موقع بيت المزادات "فيليبس" واطلعت عليها "العربية Business.

‎سعر البيع: 669.3 ألف دولار.

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2. ساعة Roger Smith Series 2 Edition 3 (2013)

‎ساعة نادرة صممها صانع الساعات البريطاني روجر سميث، بعلبة من الذهب الأبيض بحجم 38 ملم وهي جزء من إصدار محدود جدًا من سلسلة Series 2 Edition 3، حيث تم إنتاج 5 نسخ فقط من هذه السلسلة باستخدام الذهب الأبيض. القطعة التي بيعت كانت تحمل الرقم 4.‎

سعر البيع: 440.7 ألف دولار.

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3. ساعة Rolex Cosmograph Daytona “Paul Newman Panda” (1970)

‎إحدى الساعات الأيقونية من Rolex، تتميز بقرص "Panda Paul Newman" الذي يجمع بين اللونين الأبيض والأسود.

‎ورغم أنه من غير المعلوم كم نسخة تم إنتاجها، لكن من المعروف أن الساعات ذات قرص "Paul Newman" نادرة للغاية، خاصة الطراز المرجعي 6264 الذي يُعتبر من أكثر الإصدارات ندرة.

‎سعر البيع:424.4 ألف دولار.

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4. ساعة Patek Philippe Ref. 3970 (1986)

‎تنتمي هذه الساعة إلى الإصدار الأول من السلسلة الشهيرة Ref. 3970، المصنوعة من الذهب الأصفر بحجم 36 ملم.

‎ولم يتم إنتاج من الإصدار الأول بين عامي 1986 و1988 سوى 100 نسخة فقط باستخدام الذهب الأصفر، والنسخة المباعة كانت الخامسة التي تم إنتاجها ضمن هذا الإصدار النادر.‎

سعر البيع: 416.3 ألف دولار.

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5. ساعة F.P. Journe Chronomètre à Resonance (2002)

‎تعكس هذه الساعة عبقرية François-Paul Journe، فهي مصنوعة من البلاتين بحجم 38 ملم. لا توجد معلومات دقيقة حول عدد النسخ المصنوعة من هذا الطراز تحديدًا، لكن الساعات المبكرة من هذا الطراز (2000-2004) تُعتبر نادرة للغاية، خاصة مع احتفاظها بحالتها الأصلية مثل القطعة التي بيعت في المزاد.

‎سعر البيع: 326.5 ألف دولار.