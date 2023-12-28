ساعات آبل.. محكمة استئناف تعلق قرار حظر بيعها و"ماسيمو" تتلقى الصدمة

شفق نيوز/ علقت محكمة استئناف أميركية، اليوم الخميس، حظرا فرضته لجنة حكومية على بيع ساعات ذكية رائدة لآبل (Apple)، وذلك في إطار نزاع يتعلق ببراءة اختراع حول تقنية للمراقبة الطبية.

وكانت شركة التكنولوجيا العملاقة قد قدمت التماساً عاجلاً تطلب فيه من محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الاتحادية وقف الأمر الصادر عن لجنة التجارة الدولية الأميركية التي قضت بأن الشركة قد انتهكت براءة اختراع لشركة ماسيمو للتقنيات الطبية ومقرها كاليفورنيا.

ويرى محللون أن القرار النهائي قد يكلف آبل ملايين الدولارات وربما يفرض عليها تسوية أو نوعا من الحلول التقنية.

وعلى إثر القرار، هبط سهم ماسيمو بأربعة بالمئة تقريبا فيما ظل سهم آبل مستقرا.

وعبرت آبل في بيان عن سعادتها باستئناف بيع ساعاتها، فيما أحجمت ماسيمو عن التعليق.

وكانت لجنة التجارة الدولية منعت واردات ومبيعات ساعات آبل المزودة بتقنية قراءة مستويات الأكسجين في الدم.

وتتهم ماسيمو شركة آبل باستقطاب موظفيها وسرقة تقنية قياس التأكسج النبضي الخاصة بها ودمجها في ساعات أبل. وتنفي أبل الاتهام وتعتبر الإجراءات القانونية التي اتخذتها ماسيمو "مناورة لتمهيد الطريق" لطرح ساعاتها الذكية المنافسة.