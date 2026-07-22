سابقة نادرة.. سيارات تقاد بالذكاء الاصطناعي لراحة البشر

شفق نيوز- متابعة

منحت هيئة المركبات الهولندية (RDW) ذات المواصفات الصارمة، شهادة اعتماد رسمية لعلامة "أومودا وجايكو" بعد اجتيازها تدقيق نظام إدارة السلامة (SMS) وفقاً لشروط UN/ECE R171 التي تعد أعلى معايير سلامة السيارات في الاتحاد الأوروبي.

وتؤكد شركة "أومودا وجايكو" في بيان، إن "نظام إدارة سلامة القيادة الذكية الخاص بالعلامة التجارية يلبي أحد أعلى معايير سلامة السيارات في الاتحاد الأوروبي، مما يعزز مكانتها كقائد عالمي في مجال التنقل الذكي".

وأوضحت، أن "أومودا وجايكو بعد نجاحها في هذا التدقيق أثبتت توافق أنظمة القيادة الذكية المعتمدة لديها مع معايير السلامة والجودة الدولية، التي تغطي السلامة الوظيفية، وسلامة الوظائف المقصودة (SOTIF)، وسلامة الذكاء الاصطناعي (AI)، وإدارة دورة الحياة الكاملة للمركبة، بدءاً من مراحل التطوير وحتى التشغيل الفعلي على الطرقات".

وأكدت، أن "هذا الإنجاز البارز يعكس التزام (أومودا وجايكو) بجعل القيادة الذكية ليس فقط أكثر تقدماً، بل وأكثر أماناً للعملاء في جميع أنحاء العالم".

وبينت، أن "التوسع المستمر للعلامة التجارية في الأسواق العالمية وخاصة في أوروبا، لا يحصل إلا بعد الامتثال للوائح السلامة الدولية والتي تعد أمراً ضرورياً لا غنى عنه".

وتواصل أومودا وجايكو استعراض تقنيات التنقل الذكي الخاصة بها، بما في ذلك نظام ركن السيارة الذكي الفائق (SIVP - Super Intelligent Valet Parking)، والذي يتيح الركن الذاتي واستدعاء المركبة عن بُعد عبر الهاتف الذكي، بالإضافة إلى مقصورتها الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI-powered intelligent cockpit)، والمصممة لتوفير تجربة قيادة أكثر طبيعية، وتخصيصاً واتصالاً.

ومن خلال دمج الابتكار مع معايير السلامة المعترف بها دولياً، تقود "أومودا وجايكو" مستقبل التنقل الذكي مع تقديم تكنولوجيا متطورة وموثوقة في آن واحد.

وتُعد هيئة (RDW)، وهي سلطة تصديق مستقلة تعمل تحت إشراف وزارة النقل الهولندية، واحدة من أكثر الهيئات التنظيمية احتراماً في قطاع السيارات في أوروبا، وتحظى شهاداتها باعتراف واسع النطاق في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (ECE)، حيث تشكل متطلباً أساسياً لدخول المركبات إلى السوق الأوروبية.

أما لوائح UN/ECE R171، فهي أول معيار فني موحد في العالم ينظم أنظمة المساعدة المتقدمة للسائق (ADAS) وتضع، اللائحة متطلبات صارمة لتطوير تقنيات القيادة الذكية واختبارها وإنتاجها بالإضافة إلى إدارة دورة حياتها بالكامل.