"زينة" تفجر مفاجأة النسب بعد 10 سنوات: نحن من ذرية النبي

شفق نيوز- القاهرة

أثارت الفنانة المصرية "زينة" جدلاً واسعاً بعد نشرها وثائق تثبت نسبها ونسب توأمها إلى الأشراف من ذرية الإمام الحسين، مؤكدة أنها وأولادها من نسل النبي محمد عبر والدتها.

وكشفت زينة، بعد حصولها وطفليها على شهادة النسب، عن ملامحهما للمرة الأولى منذ ولادتهما، إذ نشرت صور البطاقات التي تحمل اسمي: "الشريف عز الدين أحمد عز الدين علي عزت"، و"الشريف زين الدين أحمد عز الدين علي عزت".

وأوضحت في منشور أن "الحصول على شهادة النسب كان هدية ثمينة لها في عيد ميلادها"، مشيرة إلى أن "أختها نسرين استخرجت الشهادات الخاصة بها وبأخواتها ثم حصلت على شهادات أولادها في يوم عيد ميلادها"، ووصفتها بأنها "أجمل هدية في عمرها".

وكانت محكمة استئناف الأسرة قضت في بداية شهر يناير/كانون الثاني الماضي بقبول الاستئناف المقدم من زينة ضد الفنان أحمد عز، وألزمته بسداد مبلغ 30 ألف جنيه كأجرة خدم لتوأمها، ضمن النزاع القضائي المستمر بين الطرفين بشأن نفقات الطفلين.

وجاء الحكم استجابة لطلب زينة التي أكدت ضرورة توفير رعاية متكاملة لتوأمها بما يتناسب مع مستواهما المعيشي ودخل الأب وقدرته المالية.ويعود النزاع القضائي بين الطرفين إلى أكثر من عشر سنوات، وتحديداً عام 2014، عندما لجأت زينة إلى القضاء لإثبات نسب طفليها التوأم، وهي القضية التي شهدت رفض أحمد عز الخضوع لتحليل البصمة الوراثية "DNA"، قبل أن يصدر حكم قضائي نهائي بثبوت النسب.وفي عام 2017، حصلت زينة على حكم بالخلع من أحمد عز، إلا أن الخلافات القانونية بينهما استمرت لاحقاً بشأن النفقة ومصاريف الطفلين.