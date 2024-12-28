زينب بانكي تدخل موسوعة غينيس كأسرع طاهية طعام ‎

شفق نيوز/ سجلت الطاهية زينب بانكي من كوت ديفوار، رقما قياسيا أدرج على موسوعة "غينيس" من خلال تحضير 15 ألف طبق في وقت قياسي.

‎وقالت بوابة Jeune Аfrique الإلكترونية الإخبارية إن العمل استغرق 131 ساعة، أي خمسة أيام ونصف تقريبا.

‎ووفقا لقواعد ماراثون الطهي، مُنحت المرشحة لتسجيل الرقم القياسي خمس دقائق من الراحة في كل ساعة، وساعتين في كل يوم للنوم وثلاثين دقيقة يوميا للذهاب إلى المرحاض. وكان عليها أن تطبخ واقفة.

‎وتم توزيع جميع الأطباق المُعدة على الفعاليات الخيرية. وقد لفتت الطاهية بأدائها المثير للإعجاب انتباه وزير الشباب في جمهورية كوت ديفوار مامادو توري، الذي هنأ بانكي بتحطيم الرقم القياسي.

‎يذكر أن الرقم القياسي السابق يعود إلى الطاهي الأيرلندي آلان فيشر الذي وقف أمام الموقد لمدة 120 ساعة.