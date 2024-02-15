زيت القرنفل علاج فعّال للصداع

شفق نيوز/ أفادت مجلة "فيستي. رو" الطبية الروسية، بأن زيت القرنفل فعال بشكل جيد في التغلب على نوبات الصداع التي تنتاب الكثير من الناس.

ونقلت المجلة عن أخصائي إعادة التأهيل الدكتور سيرغي أغابكين، فعالية زيت القرنفل في التغلب على الصداع، حيث يقول في رد على سؤال حول هذا الأمر "نعم، صحيح عند وضع زيت القرنفل، على الجلد، يمكن أن يساعد فعلا في التغلب على بعض أنواع الصداع".

ووفقا له، يساعد وضع زيت القرنفل على الجلد، على تدفئة المكان ويحفز تدفق الدم، ما قد يخفف من الصداع. وبالإضافة إلى ذلك لزيت القرنفل خصائص مضادة للالتهابات والتشنجات.