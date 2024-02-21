زيت الزيتون عقار واعد يعالج بعض اورام السرطان

شفق نيوز/ اعتبر الورم الأرومي الدبقي الشكل الأكثر شيوعًا لأورام المخ، وبحسب العديد من الأطباء، فإن ذلك السرطان يعد عدوانيا للغاية، حيث يموت معظم المصابين به خلال عام واحد من التشخيص.

وأظهر دواء مشتق من حمض الأوليك، وهي مادة كيميائية تتواجد بشكل طبيعي في زيت الزيتون، نتائج واعدة في الدراسات المبكرة عن أحد أكثر أنواع السرطان عدائية، وهو الورم الأرومي الدبقي الأكثر شيوعا من أورام المخ.

ويموت معظم المصابين بالورم الأرومي خلال عام واحد من التشخيص. ووفقا لصحيفة "تلغراف" البريطانية، فقد أطلقت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في الممكلة المتحدة، تجارب المرحلة الثالثة لاختبار فعالية العقار الجديد.

وأظهرت النتائج السابقة على 54 شخصًا، والتي نُشرت خلال عام 2023 في المجلة البريطانية للسرطان، أنه يجب إعطاء الدواء 3 مرات في اليوم. وفي المراحل السابقة، استجاب ربع المرضى بشكل إيجابي، وعاش مريض واحد لأكثر من 3 سنوات.

وفي المرحلة الثالثة والحالية من تجربة الدواء، المسمى حمض الإيدوكسيوليك أو" 2-OHOA"، سيخضع أكثر من 200 مريض لتلك التجارب.

وأوضحت الرئيسة التنفيذية لجمعية أورام المخ الخيرية في بريطانيا، الدكتورة ميشيل عفيف، أنه "من الصعب علاج الأورام الأرومية الدبقية؛ لذا فإن أي بحث يمهد الطريق لعلاجات أفضل للأشخاص الذين يواجهون هذا المرض، يعد علامة فارقة مهمة".

بدورها، علقت مديرة المشاركة العلمية في مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، ماريان بيكر: "من المذهل أن نرى ذلك الدواء يصل إلى المرحلة الثالثة من الدراسات، حيث يعمل الباحثون مع مجموعات أكبر من المتطوعين المصابين بالورم الأرومي الدبقي".

ويأمل الأطباء أن يمنح هذا العقار المزيد من "خيارات العلاج للأشخاص الذين يعانون من أورام المخ وأنواع أخرى من السرطان".