مجلة أميركية: العراق بين أقل الدول عربياً مراجعة لطبيب الأسنان

شفق نيوز- بغداد

حلّ العراق في المرتبة 107 عالمياً والثامنة عربياً ضمن قائمة أكثر الدول زيارةً لطبيب الأسنان، وفق تصنيف مجلة CEOworld الأميركية.

وقالت المجلة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "فحوصات الأسنان قد تبدو روتينية، لكنها تُعدّ مؤشراً حيوياً على جودة البنية التحتية الصحية، ومستوى الدخل، والوعي بنمط الحياة"، مشيرةً إلى أن "صحة الفم في الدول المتقدمة تُعد رمزاً لكفاءة النظام الصحي وركيزة أساسية للتنافسية الوطنية".

وأضاف التقرير أن موناكو تصدرت الترتيب العالمي بمعدل 3.4 زيارات سنوياً للشخص الواحد لطبيب الأسنان، تلتها ليختنشتاين بـ(3.39 زيارة سنويا للشخص الواحد)، ثم النرويج بـ(3.38 زيارة)، فيما جاءت سويسرا رابعة، ولوكسمبورغ خامسة، والولايات المتحدة سادسة، وآيسلندا سابعة.

وعلى الصعيد العربي، تصدرت قطر القائمة واحتلت المرتبة التاسعة عالمياً بمعدل 3.27 زيارة سنوياً للشخص الواحد، تلتها الإمارات (2.94 زيارة)، ثم الكويت (2.84 زيارة)، والسعودية (2.79 زيارة)، والبحرين (2.66 زيارة)، وعُمان (2.42 زيارة)، وليبيا (1.7 زيارة)، ثم العراق ثامناً بمعدل 1.65 زيارة سنوياً، يليه الجزائر (1.56 زيارة) والأردن (1.43 زيارة)، وتونس في المرتبة العاشرة عربياً بـ(1.29 زيارة).