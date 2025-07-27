زياد الرحباني.. الوداع الأخير الاثنين في المحيدثة

شفق نيوز- بيروت

أعلنت عائلة الفنان اللبناني الراحل زياد الرحباني، نجل السيدة فيروز، تفاصيل مراسم التشييع والعزاء، بعد وفاته صباح أمس السبت عن عمر ناهز 69 عاماً.

وذكرت العائلة في بيان، أن صلاة الجنازة ستُقام غداً الاثنين في كنيسة "رقاد السيدة" في المحيدثة – بكفيا، في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر.

وأضافت أن تقبل العزاء سيتم يوم الاثنين، قبل الدفن وبعده، في صالون الكنيسة نفسه من الساعة 11:00 صباحاً وحتى الساعة 18:00 مساءً، على أن يُستأنف استقبال المعزين يوم الثلاثاء في التوقيت ذاته.

ويُعد زياد الرحباني من أبرز الوجوه الفنية في لبنان والعالم العربي، كاتباً وملحناً وموسيقياً ومسرحياً، عُرف بأسلوبه الساخر والناقد للواقع السياسي والاجتماعي اللبناني، وبأعماله الجريئة التي شكلت مدرسة فنية خاصة.

ولد الرحباني في 1 كانون الثاني 1956، وهو ابن الفنانة العالمية فيروز والملحن الراحل عاصي الرحباني، وقد بدأ مسيرته الفنية في سن مبكرة، ملحناً لوالدته أغنية "سألوني الناس"، وتوالت أعماله الفنية بعد ذلك لتشمل الأغاني والمسرحيات ذات الطابع النقدي والسياسي.

ورغم ما شهده من تألق فني، فقد عانى زياد في السنوات الأخيرة من تدهور صحي أثر على نشاطه، قبل أن يرحل تاركاً خلفه إرثاً فنياً كبيراً شكّل علامة فارقة في الموسيقى والمسرح العربي.