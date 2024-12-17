زيادة "وبائية" لحالات الاكتئاب في العالم ومخاطر تهدد سوق العمل

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، يوم الثلاثاء، أن عدد حالات الاكتئاب في العالم تتزايد بشكل "وبائي" وخاصة بين الشباب، ما يهدد سوق العمل.

ووفقاً للصحيفة، هذه الحالات تكلف الاقتصاد العالمي تريليون دولار سنوياً.

وتقول أستاذة علم الأوبئة بجامعة يورك، البروفيسورة كيث بيكيت، إن "حجم هذه المشكلة، وخاصة بين الشباب يثير القلق. ويسألنا الناس عما إذا كنا نشهد زيادة في الاضطرابات النفسية لمجرد أن الناس أصبحوا أكثر استعداداً للحديث عنها، لأن الزيادة في عدد الاضطرابات أمر مثير للقلق فعلاً لدرجة بحيث يستحيل إنكار هذه التغييرات الحقيقية".

تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، يؤدي هذا الاتجاه إلى فقدان نحو 12 مليار يوم عمل كل عام بسبب "الاكتئاب أو القلق" في العالم. ويكلف الاقتصاد العالمي سنوياً تريليون دولار.