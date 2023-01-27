"زيادة غير مسبوقة".. شركات أمريكية تؤشر طلبات مستمرة على شراء الأسلحة

شفق نيوز / كشفت مجموعة من أكبر شركات الصناعات العسكرية الأمريكية، هذا الأسبوع، عن "زيادات غير مسبوقة" في عقود التصنيع الجديدة، مبرهنةً على تأثير واضح لاستمرار الحرب في استنفار زيادة هائلة على طلب الأسلحة، رغم اقتراب دخول حرب أوكرانيا عامها الثاني.

وبحسب ما ذكره موقع Responsible Statecraft الأمريكي، فإن الرئيس التنفيذي لشركة "لوكهيد مارتن" Lockheed Martin جيم تَيكليت، أخبر المستثمرين في مكالمة يوم الأربعاء 25 يناير/كانون الثاني، أن قيمة عقود الأسلحة المطلوبة من شركته زادت من 135 مليار دولار في العام 2021 إلى 150 مليار دولار في العام 2022، وهي قفزة "ترجع إلى زيادة غير مسبوقة في عقود الطلب".

ويُشار إلى أن شركة لوكهيد تنتج الكثير من الأسلحة التي زاد الطلب عليها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، مثل صواريخ غافلين وراجمات صواريخ المدفعية عالية الحركة "هيمارس".

"زيادة هائلة"

كذلك أعلنت شركة "جنرال ديناميكس" General Dynamics، المصنِّعة لدبابات أبرامز ومركبات سترايكر المدرعة، أن قيمة العقود المتراكمة لشركته وصلت إلى "أعلى مستوى لها على الإطلاق"، لتبلغ 91.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 4 % على ما بلغته في العام 2021.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت شركة "رايثيون" Raytheon Technologies عن "زيادة هائلة" بلغتها عقود قطاع الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي في الشركة، فقد وصلت إلى 34 مليار دولار في العام 2022، وبلغت القيمة الإجمالية لعقود الطلب المتراكمة في الربع الرابع نحو 70 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 10% على ما بلغته في العام السابق.

إذ قال غريغ هايز، الرئيس التنفيذي لشركة "رايثيون"، في مكالمة إبلاغ المستثمرين بالأرباح يوم الثلاثاء 24 يناير/كانون الثاني: "لقد كان لمنتجاتنا وتقنياتنا العسكرية دور أساسي بمساعدة الشعب الأوكراني في الدفاع عن نفسه".

أسباب زيادة الطلب على الأسلحة

وتوقَّع كريس كاليو، كبير مسؤول العمليات في شركة "رايثيون"، أن "تستمر الزيادة الجارية في عقود الطلب، بالنظر إلى تزايد التهديدات وتفاقم المخاطر".

يرجع جزء كبير من الزيادة الملحوظة في العقود الجديدة إلى طلبات إعادة ملء المخزونات المقدمة من الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو، بعد إرسالهم معدات وأسلحة بلغت قيمتها عشرات المليارات من الدولارات إلى أوكرانيا خلال العام الماضي.

حيث قال هايز يوم الأربعاء 25 يناير/كانون الثاني إن "رايثيون" تلقت 6 مليارات دولار فقط من قيمة عقود التجديد حتى الآن، إلا أن هذا الرقم من المتوقع أن يزيد العام المقبل، ولا سيما بعد إعلان الكونغرس عن تخصيص أكثر من 30 مليار دولار لمساعي تسليح أوكرانيا وإعادة بناء مخزونات الأسلحة الأمريكية.

وفي غضون ذلك، أشارت هيئة تحرير صحيفة The Washington Post الأمريكية إلى أن الميزانية الجديدة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) "تتجاوز بكثير محض تجديد المخزونات الأمريكية"، وكتبت الصحيفة: "إنها تضع الأساس لتحديث القاعدة الصناعية العسكرية تحديثاً واسع النطاق، وهي تضع الصين نصب أعينها خلال ذلك".

تجدر الإشارة إلى أن الشركات الثلاث، التي تعتمد اعتماداً كبيراً على العقود الحكومية الممولة من دافعي الضرائب، تفاخرت أيضاً بزيادة عمليات توزيع الأسهم والشراء في العام 2022.

وقد بلغ إجمالي أرباح الشركات للمساهمين 19.6 مليار دولار، وأورد إيلي كيفتون لموقع Responsible Statecraft يوم الأربعاء 25 يناير/كانون الثاني أن الأرباح التي وزَّعتها لوكهيد وحدها على المستثمرين بلغت 11 مليار دولار.