زيادة السكر واضطرابات المعدة.. خبيرة تحذر من الإفراط في الكاتشب

شفق نيوز- متابعة

تشير خبيرة التغذية ناتاليا بافليوك إلى أن العديد من الأشخاص يفضلون إضافة الصلصات إلى وجباتهم بهدف تحسين المذاق، دون الانتباه إلى أن قيمتها الغذائية غالبا ما تكون محدودة.

وتوضح الخبيرة أن صلصة الكاتشب، باعتبارها منتجا غذائيا مصنعا، تحتوي على السكر والزيوت والملح المضاف، إضافة إلى مواد حافظة ومحسنات نكهة تُعد الأكثر ضررا.

وتشير إلى أنه عند اختيار الكاتشب من المهم الانتباه إلى وجود المواد الحافظة، لأنها قد تؤثر في توازن إشارات الجوع والشبع، ما قد يسهم في زيادة الوزن واضطراب وظائف الجهاز الهضمي.

وتقول: "قد يشعر الشخص بزيادة في الجوع ونفور من الطعام الطبيعي، لأن نكهته تبدو أقل جاذبية بعد الاعتياد على المنكهات الصناعية، لذلك يُفضل اختيار الكاتشب العادي أو استبداله بمعجون طماطم منزلي الصنع، وهو خيار أفضل صحيا".

ومن جانبها، تقترح خبيرة التغذية الدكتورة ماريا تشيرنيايفا استخدام صلصة الطماطم المنزلية كبديل صحي، موضحة أنه يمكن تحضيرها عبر تقشير الطماطم وهرسها وإضافة الأعشاب والتوابل والثوم ثم طهيها، ما يمنح نكهة جيدة مع قيمة غذائية أفضل.

أما الدكتورة يكاترينا كاشوخ، فتنبه إلى أن الإفراط في تناول الكاتشب قد يسبب مشكلات صحية، مشيرة إلى أنه يحتوي غالبا على كميات مرتفعة من السكر المضاف، حيث قد تحتوي 10 غرامات منه على ما يقارب 1.5 إلى 2.5 غرام من السكر.

وتضيف أن الاستهلاك المفرط للأطعمة الغنية بالسكر قد يؤدي إلى تجاوز الاحتياجات اليومية من السعرات الحرارية وزيادة الوزن، كما أن بعض مكونات الصلصة مثل الخل والملح والتوابل قد تسبب تهيجا لبطانة المعدة لدى الأشخاص الحساسين.