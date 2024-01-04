زوكربيرغ يبيع أسهماً في "ميتا" بنصف مليار دولار

شفق نيوز/ أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، يوم الخميس، بأن الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" المالكة لموقع فيسبوك، مارك زوكربيرغ، باع ما يقرب من نصف مليار دولار من أسهم الشركة خلال شهرين.

وبحسب الوكالة الأمريكية، فإن زوكربيرغ قام خلال الفترة ما بين نوفمبر وديسمبر من عام 2023، ببيع 1.28 مليون سهم مقابل 428 مليون دولار، وذلك بعد توقف دام عامين.

وفي المتوسط، حصلت كل عملية بيع على 10.4 مليون دولار، وكان أكبرها في 28 ديسمبر بقيمة 17.1 مليون دولار. ومنذ نوفمبر 2021، لم يقم زوكربيرغ ببيع أي أسهم لشركته "ميتا".

والعام الماضي، انتعش سعر سهم الشركة بنسبة 194 بالمئة من أدنى مستوى له خلال 7 سنوات قرب نهاية عام 2022، ولم تستجب "ميتا" لطلب "بلومبيرغ" بالتعليق.

وتفوقت أسهم "ميتا" على أسهم كل عمالقة التكنولوجيا الآخرين، باستثناء شركة "إنفيديا"، ويمتلك زوكربيرغ، البالغ من العمر 39 عاما، حوالي 13 بالمئة من شركة "ميتا"، ويبلغ صافي ثروته حوالي 125 مليار دولار، وفقا لمؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات، مما يجعله سابع أغنى شخص في العالم.