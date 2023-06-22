"زوكربيرغ وماسك" ينقلان منافساتهما من وسائل التواصل الاجتماعي إلى حلبات المصارعة

شفق نيوز/ قبل مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك، التحدي الذي عرضه عليه مالك تويتر، إيلون ماسك، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في خوض مباراة مصارعة داخل قفص.

وقال زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، في منشور عبر انستغرام: "أرسل لي الموقع"، حيث شارك لقطة شاشة لتغريدة قال فيها ماسك "أنا مستعد لنزال في القفص".

وفي وقت لاحق رد ماسك في تغريدة: "فيغاس أوكتاغون"، في إشارة إلى حلبة المصارعة لنهائي بطولات القتال الشهيرة "يو إف سي".

وفي تغريدة منفصلة، قال ماسك: "لدي حركتي الرائعة التي أسميها "الفظ" حيث أستلقي على خصمي، ولا أفعل شيئًا".

وبحال تمت المواجهة فعلياً بين ماسك (51 عاما) وزوكربيرغ (39 عاما)، تكون المنافسة بين الاثنين قد انتقلت من وسائل التواصل الاجتماعي إلى حلبات المصارعة.