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زوجة ماكرون تبدأ إجراءات قانونية لمواجهة شائعات بأنها "متحولة جنسياً"

Category: منوعـات

Date: 2021-12-23T08:33:11+0000
زوجة ماكرون تبدأ إجراءات قانونية لمواجهة شائعات بأنها "متحولة جنسياً"

شفق نيوز/ قال محامي" بريجيت ماكرون" زوجة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، يوم الخميس،إنها بدأت اتخاذ إجراءات قانونية بشأن انتشار مزاعم كاذبة بأنها متحولة جنسيا.

وهاجم أشخاص، منهم أفراد في دوائر مناهضة لحملات التطعيم من كوفيد-19 ومنتمون لليمين المتطرف، بريجيت ماكرون على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت مطبوعة تابعة لليمين المتطرف هذه الشائعات التي لا أساس لها في فصل الخريف.

وتشير الشائعات المزعومة إلى أنها وُلدت ذكرا سُمي "جون ميشيل ترونيو"،  و"ترونيو" هو اسم "بريجيت ماكرون" قبل زواجها.

وظهرت هذه المزاعم في الوقت الذي يستعد فيه زوجها الرئيس إيمانويل ماكرون للانتخابات العام المقبل، على الرغم من أنه لم يعلن رسميا بعد خوضه الانتخابات، وأثارت مخاوف من حملة تسودها الأقاويل والشائعات المغرضة كتلك التي شهدتها الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

 وانتشر وَسم "جون ميشيل ترونيو" على تويتر في فرنسا خلال الأسابيع الماضية.

 

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