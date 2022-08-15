زوجة سلمان رشدي السابقة "مرتاحة" لحالته الصحية

شفق نيوز/ أبدت الزوجة السابقة للروائي البريطاني، سلمان رشدي، عن ارتياحها بعد أن بدأ في التعافي جراء عملية الطعن التي تعرض لها، الجمعة الماضي، في مركز ثقافي بنيويورك.

وكتبت بادما لاكشمي، على حسابها في تويتر: "مرتاحة لتحسن سلمان رشدي بعد كابوس الجمعة، أخيرا أتنفس الصعداء، نأمل الآن في شفائه السريع".

وتأتي تغريدة لاكشمي، 51 عاما، التي تزوجت رشدي من عام 2004 وحتى 2007 بعد يوم واحد من تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أشار إلى تواجدها في أحد مطاعم نيويورك بصحبة حبيبها.

ولاكشمي، كاتبة طبخ وممثلة وعارضة أزياء ومقدمة برامج تلفزيونية هندية المولد أميركية الجنسية، تعرفت على رشدي عام 1999 قبل 5 سنوات من زواجهما الذي لم يمتد سوى 3 سنوات.

وظل الروائي البريطاني في المستشفى، امس الأحد، في حالة حرجة، لكن تمت إزالة جهاز التنفس الصناعي عنه، ما يسمح له بالتحدث وكانت "روح الدعابة المعتادة التي يتحلى بها والتحدي لا تزال سليمة"، وفق بيان لنجله ظفر.

واشتهر رشدي بعد إصداره روايته الثانية "أطفال منتصف الليل"، في عام 1981، التي حازت تقديرات عالمية وجائزة "بوكر" الأدبية. وتتناول الرواية مسيرة الهند من الاستعمار البريطاني إلى الاستقلال وما بعده.

لكن روايته "آيات شيطانية"، التي صدرت عام 1988، أثارت جدلا كبيرا وأصدر المرشد الإيراني الأعلى السابق، روح الله الخميني، فتوى بهدر دمه. واعتبر كثير من المسلمين أن الرواية مسيئة للنبي الأكرم.