زوجة الامير هاري تعلن تعرضها للإجهاض بحملها الثاني

شفق نيوز/ أعلنت الممثلة الأمريكية ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، أنها تعرضت للإجهاض في يوليو. وقالت دوقة ساسكس في مقالة رأي كتبتها في صحيفة "نيويورك تايمز"، إنها فقدت طفلها الثاني بعد أن شعرت "بتشنج حاد" أثناء تغيير حفاض ابنها أرشي في يوليو.

ووصفت ماركل تعرضها للمرض في منزلها في لوس أنجلوس ووجودها في المستشفى وهي تشاهد زوجها هاري "ينكسر قلبه" حزنا على طفلهما.

ووصفت ميغان اللحظة المأساوية التي أدركت فيها أن "شيئا ما لم يكن على ما يرام"، وقالت: "بعد تغيير حفاضة آرتشي، شعرت بتشنج حاد. نزلت على الأرض معه وهو بين ذراعي، وغنيت له تهويدة كي نبقى هادئين.. لكن لحن التهويدة المبهج كان يتناقض بشكل صارخ مع إحساسي بتلك اللحظة".

وأضافت: "علمت، وأنا أمسك بطفلي البكر، أنني أفقد طفلي الثاني".