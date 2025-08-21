زواج مؤثر لسبعينيين داخل دار مسنين (صور)

شفق نيوز- مصر

شهدت محافظة المنوفية المصرية، قصة حب تُوّجت بالزواج بين فريد كمال (79 عاماً) وفاطمة محمد (73 عاماً) وكلاهما من نزلاء دار للمسنين بمدينة السادات.

وشارك نزلاء الدار والعاملون في الاحتفال، وحرص الجميع على مشاركة العروسين لحظة سعادتهما التي كسرت النمط التقليدي للحياة داخل دور الرعاية.

وذكر مدير دار المسنين، أسامة الحداد، لموقع "العربية" أن مراسم عقد القران أُقيمت، أمس الأربعاء، في أجواء غمرتها مشاعر الفرح والسرور، حيث علت الزغاريد والتهاني من المقيمين والعاملين.

وأوضح الحداد، أن العريس التحق بالدار منذ 6 أشهر، بينما تقيم العروس منذ 5 أشهر، مشيراً إلى أن قصة تعارفهما بدأت داخل الدار وتطورت سريعاً لتكلل بالزواج.

وأضاف أن إدارة الدار لا تسمح بإقامة زوجين معاً، لذا تم التنسيق لانتقال العروسين إلى شقة خاصة بهما خلال يومين، ليبدآ حياة جديدة بعيداً عن أجواء الوحدة التي يعيشها كبار السن عادة.

وأكد أن الاحتفالية الصغيرة، على بساطتها، حملت رسائل كبيرة عن معنى الحب ودفء المشاعر الإنسانية، التي لا يعرف العمر حدوداً لها.

ولفت في ختام حديثه، إلى أن الحياة لا تتوقف عند عمر معين، وأن الفرصة في السعادة يمكن أن تأتي في أي وقت، حتى داخل دار رعاية المسنين.