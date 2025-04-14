زواج بعمر الثمانين.. ناديا ويوسف يثيران الجدل بالخطوة الجريئة

شفق نيوز/ في خطوة جريئة وغير تقليدية، قرر العروسان المصريان يوسف ونادية، دخول القفص الذهبي وهما بعمر الثمانين، في قصة أثارت مواقع التواصل، بعد أن نشر زوج ابنة "ناديا"، "كريم"، عبر حسابه على "فيسبوك" صورة العروسين بعد عقد القران، وقصة الحب التي جمعتهما.

وكانت "ناديا" التي تبلغ من العمر 79 عاما قررت الزواج بصديق درب العمر "يوسف"، البالغ 81 عاما، وبيّن زوج ابنتها خلال منشوره أن العروس اتخذت خطوة جريئة بزواجها من "يوسف".

وأضاف: "كان الحفل من أكثر حفلات الزفاف دفئا التي حضرتها في حياتي".

وأشار أيضًا إلى أن الزوجين سيقضيان شهر العسل ثم يستكملان رسائل الماجستير وبطولاتهما الرياضية، إذ إن "ناديا" إحدى منافسات السباحة في بطولة مصر لسباقات السباحة للماسترز في الفئة العمرية (75-79).

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقصة العروسين التي حملت الكثير من مشاعر الحب والدفء، متمنين السعادة لهما، وأكد بعض المتفاعلين أن هذه القصة تبرز كنقطة نور وسط الكثير من الأحداث المظلمة، فيما توجه العشرات بالتهاني للعروسين مع أمنيات بحياة طويلة وسعيدة معاً.