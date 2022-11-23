زهراء بن ميم تنسحب من مسلسل "حيرة"

شفق نيوز/ أعلنت الفنانة العراقية زهراء بن ميم، يوم الاربعاء، انسحابها من مسلسل "حيرة" بسبب ظرف صحي طارئ.

وقال بن ميم في منشور على حسابها في فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز "أعلن لكل جمهوري والمتابعين ومحبين مسلسل (حيرة) عن إنسحابي من المسلسل بسبب ظروف صحية طارئة".

واضافت "حزينة جداً بسبب قرار الانسحاب واشكر الشركة التركية وقناة ام بي سي لتفهمهم ومساندتهم ودعمهم اللي كان وما زال يغمرني بكل الحب والاهتمام والاحترام".

وتابعت "لا استطيع ان اجد كلمات تصف تعاملهم الاكثر من رائع كنت وسأبقى جزء من هذه العائلة قلباً وقالباً، ذكريات جميلة وممتعة مع الكادر الفني والاداري والممثلين اللي همه عائلتي الثانية واللي ما رح انساهم ابداً واللي رح اشتاقلهم جداً جداً".

وختمت بن ميم "من كل قلبي شكرا جزيلا على كل ثانية في هذا العمل".

من جانبه كتب الصحفي العراقي حيدر النعيمي على صفحته في انستغرام، تابعته وكالة شفق نيوز، أن "الفنانة بن ميم انسحبت من المسلسل بعد أن اردات فرض سيناريو مغاير يظهرها البطلة الوحيدة في العمل، ما دفع القائمون على المسلسل رفض استمرارها".

بدورها نفت الفنانة العراقية إنعام الربيعي، كلام النعيمي وقالت "هناك عقد بين الفنانة زهراء بن ميم وقناة ام بي سي لم تلتزم القناة بتنفيذ بعض بنوده، كما أنها (زهراء) جلست مع مخرج المسلسل لإجراء بعض التعديلات على السيناريو".

وأشارت إلى أن الفنانة بن ميم "تعرضت لسقوط على قدمها وأدى ذلك إلى خلل في ركبتها وستضطر إلى إجراء عملية جراحية".