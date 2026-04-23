أزمة هرمز ترفع أسعار "الواقيات الذكرية" عالميا

أعلنت شركة كاريكس، وهي من أكبرالمصنعين لـ"الواقيات الذكرية"، اعتزامها رفع أسعار منتجاتها بنسبة تصل إلى 30 في المئة أو أكثر، في حال استمرار أزمة مضيق هرمز.

وتقول الشركة، وفقا لما نقلت وكالتي رويترز وبلومبرغ، إن الحرب في إيران تعرقل إمدادات بالمواد الخام المستخدمة في تصنيع الواقيات الذكرية.

وقال غوه ميا كيات، الرئيس التنفيذي لكاريكس، إن تكاليف الإنتاج ارتفعت بشكل حاد منذ بداية الصراع.

وتنتج كاريكس أكثر من خمسة مليارات واقٍ ذكريّ في العام، كما تزوّد الشركة علامات عالمية رائدة مثل ديوركس وتروجان، فضلاً عن منظومات صحيّة حكومية كخدمة الصحة العامة في المملكة المتحدة.

ويعبُر من مضيق هرمز نحو خُمس إنتاج العالم من النفط الخام والغاز الطبيعي المُسال، بالإضافة إلى مواد بتروكيماوية أخرى.