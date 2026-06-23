أزمة في لندن بسبب "دونات كأس العالم"

شفق نيوز- لندن

أعلنت سلسلة مطاعم "كريسبي كريم"، سحب عدد من منتجات الدونات المستوحاة من كأس العالم، فيما حذّرت العملاء من عدم تناولها بسبب احتمال "تلوثها" بمكسرات غير معلنة على الملصق.

ويشمل قرار السحب منتجي "بيتش بيرفكت دونات" و"ماتش داي دوزن"، بعد اكتشاف احتمال احتوائهما على البندق، رغم عدم إدراجه ضمن مكونات أو مسببات الحساسية المعلنة.

وتُباع "بيتش بيرفكت دونات" بشكل فردي، وهي مصممة على شكل ملعب كرة قدم ومغطاة بطبقة من التزيين الأخضر والأبيض، مع حشوة من الشوكولاتة البيضاء.

ووفقاً لإرشادات الحساسية لدى الشركة، يُفترض أن تحتوي فقط على القمح والصويا والحليب كمسببات حساسية.

أما عبوة "ماتش داي دوزن" فتتضمن 12 قطعة من الدونات، من بينها قطعتان من "بيتش بيرفكت دونات"، إلى جانب تشكيلة متنوعة من الأصناف الأخرى.

وتشمل الدفعات المتأثرة منتجات يُعتقد أنها بيعت بتاريخي صلاحية 21 و22 حزيران/ يونيو 2026، سواء بشكل فردي أو ضمن عبوات "ماتش داي دوزن".

وتشير المعلومات إلى أن هذه المنتجات صُنعت في مصنع "كريسبي كريم" بمدينة بيتربورو، والذي يزوّد فروعا في ليستر ونوتنغهام وإبسويتش ونورويتش وكامبريدج، إضافة إلى بعض متاجر السوبرماركت في المنطقة.

ودعت الشركة، العملاء الذين اشتروا المنتجات المتأثرة إلى عدم تناولها وإعادتها إلى المتجر لاسترداد كامل المبلغ، دون الحاجة إلى إيصال شراء.

وقال متحدث باسم الشركة: "تولي كريسبي كريم سلامة المستهلكين أهمية قصوى، ونحرص دائما على الالتزام بأعلى معايير الجودة وسلامة المنتجات"، مضيفا: "نعتذر عن أي إزعاج أو خيبة أمل قد يسببه هذا الإجراء".

وفي تنبيه صادر عن هيئة معايير الغذاء، حذّر المسؤولون من أن المنتجات قد تحتوي على البندق، ما قد يشكل خطرا صحيا على الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاهه.

وأضافت الهيئة: "إذا كنتم قد اشتريتم هذه المنتجات وتعانون من حساسية تجاه البندق، فيُرجى عدم تناولها، وإعادتها إلى المتجر لاسترداد كامل المبلغ، سواء توفّر إيصال الشراء أم لا".