أزمة غلاء تدفع آباء بريطانيين لسرقة حليب الأطفال

شفق نيوز/ كشفت وسائل اعلام بريطانية، يوم الثلاثاء، عن قيام بعض الآباء بسرقة حليب المجفف لاطعام أطفالهم بسبب أزمة غلاء "مخيف" حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 45%.

وسلطت شبكة "سكاي نيوز" الضوء على قصة أب خطط ونفذ عملية سرقة لحليب أطفال مجفف، من أجل إطعام ابنه الرضيع، بعد ارتفاع ثمن العلبة في بريطانيا.

وشرح الأب من دون الكشف عن اسمه، تفاصيل عمليات السرقة المتكررة لحليب الأطفال من المتاجر، كونه المنتج الأعلى ثمنا على قائمة مشترياته.

ووفقا لـ"سكاي نيوز"، تمثل هذه العائلة واحدة من عدد لا يحصى من العائلات في أنحاء بريطانيا، الذين يعانون بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وتضلعهم أسعار حليب الأطفال وباقي احتياجاتهم.

وتظهر بيانات جديدة من بريطانيا أن تكلفة أرخص نوع من الحليب الاصطناعي، قد ارتفعت بنسبة 45% في العامين الماضيين.

وقد تصل علبة حليب الأطفال المجفف الصغيرة إلى ما يعادل 20 دولاراً للواحدة.

وداخل بنك الأطفال في مدينة هارتلبول على سبيل المثال، يشعر المسؤولون أن الأزمة قائمة كل يوم، حيث يأتي الآباء للبحث عن الضروريات لأطفالهم، ويعمل فريق البنك من المتطوعين لجلب الاحتياجات التي تم التبرع بها.

وأخبرت المؤسسات الخيرية في أنحاء بريطانيا "سكاي نيوز"، أنها تتعامل مع زيادة مماثلة في الطلب من عموم البلاد.

وتشير منظمات الطفل إلى أن الازدياد المرتفع يعني أنه ليس جميع العائلات ستحصل على ما تحتاج، مما يعني أن صحة الأطفال ونموهم في بريطانيا معرض لخطر حقيقي.