أزمة جديدة لشيرين عبد الوهاب بسبب "سيئة جارية"

شفق نيوز/ دخلت المطربة المصرية المثيرة للجدل، شيرين عبد الوهاب، بأزمة جديدة بينها وبين أسرة الملحن الراحل محمد رحيم، الذي وافته المنية منذ أيام، وذلك بسبب زلة لسان في حفلها الأخير بدولة الكويت.

وبدأت الأزمة عندما طلبت شيرين من الجمهور بحفلها في الكويت قراءة سورة الفاتحة لمحمد رحيم، قائلة "خلينا نعمل له سيئة جارية"، وهذا ما أغضب طاهر رحيم، الشقيق الأكبر للملحن محمد رحيم.

وقال في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن ما قالته شيرين تسبب في غضب وحزن شديد لدى أفراد الأسرة، لأن محمد رحيم لا يستحق منها هذا، خاصة أنه قدم لها أنجح الألحان بمشوارها الفني.

كما أضاف طاهر أنه لم يتوقع أن تقول شيرين هذه الكلمات، خاصة أنه لم تمر سوى أيام قليلة على رحيل شقيقه، والذي تسبب في حالة حزن شديدة بالوسط الفني، مضيفاً أنه ليس من المنطق أن تمازح شيرين الجمهور بهذه الطريق، وعلى حساب وفاة شقيقه.

وتابع طاهر أنه بالرغم من تأكيد الكثيرين أن ما قالته شيرين عبد الوهاب مجرد زلة لسان، لكن ما أحزنه هو وباقي أفراد الأسرة، ضحكات شيرين ومزاحها مع الجمهور بعد أن أطلقت هذه الجملة، موضحاً أن الموقف الذي تتحدث عنه وهو وفاة ملحن مشهور في ريعان شبابه لا يحتمل الضحك أو السخرية.

وكشف طاهر رحيم أنه بالرغم من تعاون شيرين عبد الوهاب في العديد من الأغنيات مع شقيقه إلا أنهما لم يكونا صديقين مقربين مثلما يظن البعض.

وكانت شيرين قد قالت خلال حفل غنائي أحيته بدولة الكويت "محمد رحيم كان عامل لي مشاعر، ووتر حساس، وصبري قليل، وأنا في الغرام، إذا بتعزوني ممكن تقرأوا له الفاتحة كلنا كدا، خلينا نعمل سيئة جارية".

ودخلت شيرين في نوبة ضحك وقالت: "يا جماعة ما حدش يخليني أتكلم في المايك هيسيبوا كل حاجة وهتبقي ترند دلوقتي، يا ريت اللي ينزل الفيديو دا أنا بعتذر ما تخلونيش أتكلم، أنا فضيحة، لخبطوني حسيت إني أنا ضايقتكم".

وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل أغنية "مشاعر" التي لحنها محمد رحيم، مع عرض صور للملحن الراحل على شاشات الحفل.

يذكر أن أغنية "مشاعر" هي واحدة من الأعمال الناجحة التي تعاونت فيها مع محمد رحيم، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ صدورها عام 2013، والأغنية من تأليف الشاعر أحمد مرزوق وتوزيع أحمد إبراهيم، وقد تخطت ملايين المشاهدات على "يوتيوب".

واصطحبت شيرين عبد الوهاب، ابنتيها مريم وهنا خلال حفلها، وذلك في أول ظهور لهما برفقتها بعد أزمتها مع زوجها السابق حسام حبيب، كما رافقها خلال الحفل عدد كبير من الملحنين والشعراء الذين تعاونوا معها في ألبومها الجديد من أجل دعمها ومساندتها.