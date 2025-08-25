زلزال جديد بقوة 6.3 درجة يضرب الساحل الروسي

شفق نيوز- متابعة

سجل المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، يوم الاثنين، زلزالا بقوة 6.3 درجة وقع قبالة جزر الكوريل الروسية.

وبحسب المركز الألماني، فإن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

ويأتي هذا الزلزال بعد يوم على زلزال آخر بقوة 5.6 درجات ضرب الساحل الشرقي لاقليم مامتشاتكا الروسي".

بدوره، أكد مركز الأبحاث الفيدرالي للخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن "الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 00:29 صباحًا بتوقيت موسكو، وحُددت إحداثياتها عند خط العرض 51.9491 شمالًا وخط الطول 160.8598 شرقا، على عمق يقارب 49.6 كيلومتر في المحيط الهادئ".

وأشارت المعلومات الرسمية، إلى أن مركز الزلزال وقع على بعد 197 كيلومترا من مدينة بترابافلوفسك - كامتشاتسكي، ما جعل السكان يشعرون بالاهتزازات بشكل واضح، وفق ما تداوله عدد منهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وهذا الزلزال وقع بعد أقل من شهر على الهزة العنيفة، التي ضربت كامتشاتكا يوم 30 يوليو/تموز الماضي، ووصفت بأنها الأقوى منذ عام 1952، بعدما سجلت قوة بلغت 8.8 درجات.