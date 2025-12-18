زفاف عبر ChatGPT.. يابانية ترتبط بشريك افتراضي من الذكاء الاصطناعي

شفق نيوز- طوكيو

لفتت شابة يابانية أنظار العالم بعد إقامتها حفل زفاف أعلنت خلاله زواجها من شخصية مولَّدة بالذكاء الاصطناعي أنشأتها باستخدام برنامج ChatGPT.

وقالت المرأة، التي عُرفت باسم يورينا نوغوتشي، إنها تزوجت من الشخصية الافتراضية التي أطلقت عليها اسم «كلاوس»، بعد أن شعرت بمشاعر تجاهها.

وأضافت نوغوتشي: «علاقتي بالذكاء الاصطناعي ليست علاقة مريحة لا تتطلب صبراً. لقد اخترت كلاوس ليس كشريك يساعدني على الهروب من الواقع، بل كشخص يدعمني في عيش حياتي بشكل صحيح».

ورغم أن هذا النوع من الزيجات لا يُعترف به قانونياً في اليابان، ذكرت مجلة «kyodonews» اليابانية أن الدراسات تشير إلى تزايد الاهتمام بالعلاقات مع شخصيات افتراضية في عالم الذكاء الاصطناعي، ولا سيما بين الشباب الذين يواجهون صعوبة في إيجاد شركاء حقيقيين.

وقال خبراء في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي إن الاستخدام الواعي للشخصيات الرقمية يمكن أن يكون إيجابياً في دعم الأشخاص الضعفاء نفسياً، محذرين في الوقت نفسه من الاعتماد المفرط الذي قد يؤثر على القدرة على الحكم والتفاعل الاجتماعي الواقعي.

وأضافت المجلة أن حفلات زفاف مع شخصيات افتراضية بدأت تتزايد في اليابان، حيث يُنظم حفل واحد شهرياً من هذا النوع، مع اهتمام بالتفاصيل التقليدية مثل الفستان والمكياج، فيما يظل الشريك الافتراضي حاضراً عبر الهاتف أو تقنيات الواقع المعزز.