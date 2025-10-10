زعيمة المعارضة الفنزويلية تحصد نوبل للسلام 2025

شفق نيوز- أوسلو

أعلنت لجنة نوبل النرويجية عن الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2025، يوم الجمعة، ومنحتها إلى زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو.

وقالت لجنة نوبل النرويجية في بيان، إن "ماتشادو فازت بفضل عملها الدؤوب في تعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا ونضالها من أجل تحقيق انتقال عادل وسلمي من الدكتاتورية إلى الديمقراطية".

ولطالما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه "يستحق الحصول على الجائزة لحله عدة نزاعات حول العالم".

ولفتت خطته لإنهاء الحرب المدمرة التي استمرت عامين في غزة، والتي وفرت إطارا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الانتباه مرة أخرى إلى محاولته للحصول على الجائزة.

وفي العام الماضي، حصلت منظمة السلام اليابانية نيهون هيدانكيو على الجائزة لجهودها في تعزيز عالم خال من الأسلحة النووية، بالاعتماد على شهادات الناجين من القصف الذري لهيروشيما وناجازاكي.

وشهد هذا الأسبوع بالفعل الإعلان عن الفائزين في مجالات الطب والفيزياء والكيمياء والأدب.

ويختتم الأسبوع يوم الإثنين المقبل بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية.

ويجري منح جميع جوائز نوبل الأخرى تقليديا في ستوكهولم، بينما تقدم جائزة السلام بشكل فريد في أوس

وتبلغ قيمة كل جائزة 11 مليون كرونة سويدية (1.1 مليون دولار).