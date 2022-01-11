زرع قلب خنزير في جسد إنسان

شفق نيوز/ يعيش رجل من ولاية ماريلاند منذ ثلاثة أيام بقلب خنزير ينبض داخل صدره، في نجاح هو الأول من نوعه في العالم لزراعة قلب حيواني معدل جينيا في صدر إنسان.

وجرت الجراحة التجريبية، التي وصفت بأنها ناجحة، في مركز ميريلاند الطبي بجامعة ميريلاند بالولايات المتحدة، ليصبح ديف بينيت، 57 عاما، أول شخص في العالم يعيش بقلب خنزير.

ونقل موقع USA TODAY عن نجل ديف، ديفيد، أن "هذه معجزة، كان والدي يحتاج هذا، وأشعر أنه حصل على ما يحتاجه".

وأجرى الجراحة فريق من الأطباء برئاسة، بارتلي غريفيث، و استغرقت تسع ساعات.

وأزال الأطباء قلب بينيت ووضعوا له قلب خنزير عمره عام واحد، تم تربيته خصيصا لهذا الغرض.