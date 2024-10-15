زحل يختبئ خلف القمر: مشهد مذهل ونادر

شفق نيوز/ أظهرت مشاهد مذهلة ونادرة كوكب زحل وهو يتحرك بشكل تدريجي ليختبئ خلف كوكب القمر.

فقد تمكن مرصد الختم الفلكي من تصوير اختفاء كوكب زحل خلف القمر أمس الاثنين، كما ظهر من سماء أبو ظبي.

وتحدث هذه الظاهرة عندما يمر القمر مباشرة أمام زحل من وجهة نظرنا على الأرض، ما يحجب الكوكب مؤقتا عن الرؤية، وهذه الأحداث تشبه كسوف الشمس، ولكن بدلا من تغطية القمر للشمس، فإنه يغطي زحل.

وخلال هذه الظاهرة يختفي زحل تدريجيا خلف الحافة الساطعة للقمر أثناء اصطفافهما في السماء، وبعد فترة وجيزة، يظهر زحل مرة أخرى من خلف الحافة المظلمة للقمر، ما يجعله مرئيا مرة أخرى، بحسب موقع "ذا سبيس دوت كوم".

كما أن حالات احتجاب الكواكب خلف القمر تسمح للمراقبين على الأرض بمشاهدة إخفائها وظهورها مرة أخرى، وهو مشهد نادر اعتمادا على موقعك، وغالبا ما يدرس علماء الفلك مثل هذه الأحداث لتحسين فهمنا لمدار القمر ومواقع الكواكب.