إزالة حصوة عملاقة تزن 400 غرام من مثانة امرأة

شفق نيوز/ خضعت امرأة فيتنامية لعملية جراحية طارئة بعد أن ذهبت لمستشفى ”فو بينه“ العام في مقاطعة تاي نغوين لشكواها من وجود آلام حادة في بطنها.

أجرى الأطباء فحصا بالأشعة المقطعية، أظهرت وجود كتلة ضخمة مستديرة في مثانة السيدة التي تبلغ من العمر 34 عاما وبالفعل تمكن الأطباء من إزالة الحصوة التي يزيد طولها عن 10 سم وتزن 400 غرام.

ونشر العديد من الصحف الفيتنامية صور الأشعة المقطعية التي توثق وجود الحجر الضخم داخل مثانة السيدة وصورة ممرضة وهي تلتقط صورة مع الحجر العملاق لتشير إلى ان هذا الحدث نادر الحدوث داخل المستشفى.

وأكدت تقارير صادرة في عام 2014 عن إحدى المجلات العلمية المتخصصة بجراحة المسالك البولية، أن وجود حصوات عملاقة تزن أكثر من 100 غرام هو أمر نادر الحدوث، وعلى مدى سنين طويلة لم يتم الإبلاغ سوى عن أقل من 85 حالة يزيد حجم الحصوة عندهم عن 100 غرام، أما الحصوة المستخرجة من مثانة السيدة وتزن 400 غرام، فتعتبر من الحالات الطبية الشاذة والنادرة.

وانتشرت صور الحصوة العملاقة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتساءل العديد حول طبيعة الألم الذي كانت تعيشه هذه السيدة مع وجود حصوة عملاقة بهذا الحجم.

وأبدى البعض اندهاشه من قدرة السيدة على تحمل الألم الشديد جراء هذا الأمر، وتساءل آخرون لماذا لم تشعر بأي آلام سابقة تنبهها بوجود هذه الحصوة قبل أن يتطور الأمر وتصبح بهذا الحجم؟.

ولا يزال -إلى وقتنا الحالي- من غير المعروف الأسباب وراء تكوين أجسام بعض الأشخاص لهذه البقايا المعدنية غير المألوفة.

وفي عام 2016، سجلت الصين حالة لأكبر حصوة في المثانة لرجل يبلغ من العمر 54 عاما، وكان وزن الحصوة يبلغ 1048 غراما لذلك تعتبر هذه السيدة في المركز الثاني بعد تلك الحالة.. وكلا الحالتين من الحالات النادرة التي لا تتكرر كثيرا.