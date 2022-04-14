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رئيس البرازيل يعلق على شراء جيش بلاده 50 الف قرص من الـ"فياغرا"

Category: منوعـات

Date: 2022-04-14T11:59:32+0000
رئيس البرازيل يعلق على شراء جيش بلاده 50 الف قرص من الـ"فياغرا"

أثار خبر شراء الجيش البرازيلي 50 ألف قرص من عقار "فياغرا" جدلا واسعا وحملات سخرية لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبت المعارضة التدقيق في الصفقة، ليفاجئ الرئيس، جايير بولسونارو، الناس، بالتعليق على الصفقة خلال اجتماع مع رؤساء الكنائس الإنجيلية في قصر الرئاسة.

وقال بولسونارو "ربما كان العدد الإجمالي 50 ألف قرص، مع كل الاحترام، هذا لا يعد شيئا" وأضاف "من الواضح أن هذا مخصص في الغالب للمتقاعدين وأفراد القوات خارج الخدمة".

وكانت وزارة الدفاع قد بررت الصفقة قائلة إن هذه الأقراص ستستخدم من قبل الجيش لعلاج أمراض ارتفاع ضغط الدم والروماتيزم.

يذكر أن عملية الشراء كشفت من قبل نائب معارض حصل على التفاصيل من خلال قانون "حرية الحصول على المعلومات"، وفق فرانس برس.

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