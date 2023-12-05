رئيسة الوزراء الفرنسية تطلب من أعضاء حكومتها حذف تطبيقات التواصل الاجتماعي والاكتفاء ببديل محلي

شفق نيوز/ طلبت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، اليوم الثلاثاء، من جميع أعضاء الحكومة والموظفين، في تعميم وجهته لهم، بحذف تطبيقات المراسلة الأجنبية.

وترى رئيسة الوزراء الفرنسية "أنه وبدلا من واتس آب وتليغرام و Signal يجب على أعضاء الحكومة استعمال تطبيق Olvid messenger الذي طورته شركة فرنسية.

وأشارت صحيفة Bleeping Computer إلى "أن التعميم لا يعتبر حظرا لتطبيقات المراسلة الأجنبية، بل يوصي بالتحول إلى التطبيقات المحلية بحلول 8 ديسمبر العام الجاري، إذ تعتبر السلطات الفرنسية أن التطبيقات المطورة محليا أكثر أمانا من التطبيقات الأجنبية، كون الرموز المصدرية للتطبيقات الفرنسية تمت دراستها بعناية قبل متخصصين من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني".

وتبعا للقيادة الفرنسية فإن "تطبيق Olvid يلبي جميع معايير الأمان الحديثة، ويدعم التشفير الشامل باستخدام بنية لا مركزية، ولا يتطلب رقم هاتف أو بيانات شخصية أخرى لتسجيل الدخول إليه".