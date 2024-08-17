رُبما انفجار متعمد.. حلقة سوداء في سماء ولاية امريكية تثير الجدل

شفق نيوز/ أثارت حلقة سوداء غامضة ظهرت في سماء ولاية فيرجينيا الأمريكية جدلاً كبيراً بين المارة الذين تدافعوا لالتقاط الصور لها.

والتقط المتفرجون العديد من الصور للحلقة السوداء من زوايا متعددة، وهي تحوم في القسم الشمالي من المدينة، بدءا من حوالي الساعة 11 صباحا يوم الثلاثاء الفائت، وفقا لقناة WAVY TV 10.

لكن حلقة "الدخان" المحتملة تلاشت تماما في غضون 10 دقائق، وفقا لرون ستيب، أحد الأشخاص العديدين الذين أرسلوا اللقطات إلى المحطة المحلية.

وقال عدد من شهود العيان إن حريقا أو انفجارا ربما أدى إلى هذه الظاهرة المريبة، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي حدث من هذا النوع في المنطقة في وقت ظهور الحلقة، وفقا لمسؤولي إدارة إطفاء مقاطعة جيمس سيتي.

ويعتقد ريكي ماثيوز، عالم الأرصاد الجوية في المحطة، أن الحلقة الغريبة نابعة من حريق مركّز يتصاعد، ربما ألعاب نارية تم إعدادها لفيلم ما.

وقال عالم الأرصاد الجوية ستيف فوندارو، إن هذه الظاهرة ربما تكون ناجمة عن عمل صناعي أو انفجار متعمد.