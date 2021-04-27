ريلمي تعلن موعد اطلاق هاتفها الجديد realme 8pro في العراق

أعلنت شركة ريلمي في العراق عن هاتفها الجديد realme 8pro ضمن سلسلة realme 8 الجديدة مع تصميم مميز وشاشة سوبر أموليد.

تم الاهتمام والتركيز بشكل خاص على الكاميرات ليأتي الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 108 ميجا بكسل بمستشعر من شركة سامسونج والتي ستكون الأفضل في فئتها السعرية, سيكون تاريخ إنطلاق الجهاز في بث مباشر على منصة الفيسبوك و اليوتيوب في الثالث من أيار.

رابط الصفحة الرسمية على الفيسبوك: https://www.facebook.com/realmeIraq

رابط القناة الرسمية على اليوتيوب:https://www.youtube.com/channel/UC9ZtTA_N4SGmT6HWWADxRQA

أهم نقاط قوة الجهاز:-

-كاميرات رباعية ذكية بدقة 108MP

-شحن سريع Super Dart 50W

-بصمة اصبع مدمجة داخل شاشة مع شاشة Super AMOLED

* مواصفات جهاز realme 8pro :-

- يأتي الهاتف بأبعاد 160.6×73.9×8.1 ملم مع وزن يقدر بـ 176 جرام .

- يدعم شريحتين إتصال من نوع Nano Sim.

- يدعم الجهاز شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ2G و الجيل الثالث الـ 3G و الجيل الرابع الـ4G .

- الخامات التي تم استخدامها في تصنيع الهاتف تأتي من البلاستيك اللامع كما هو معتاد عن ريلمي .

- يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128GB من نوع UFS 2.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8GB من نوع LPDDR4X .

- تاتي شاشة بتصميم الكاميرا الامامية المثقوبة فيها من نوع Super AMOLED بمساحة 6.4 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 409 بكسل لكل إنش وتدعم الشاشة أبعاد العرض الجديدة بنسبة 20:9 لعرض أكبر محتوى ممكن على شاشة الهاتف أثناء مشاهدة الفيديوهات أو لعب الألعاب مع توافق الشاشة الكامل لوضع الـ Dark Mode لتحويل النظام بالكامل إلى اللون الأسود فهي نفس شاشة هاتف realme 8 بالإضافة لدعم الشاشة لخاصية الـ Always on display والتي يمكنك استخدامها كبديل للمبة الاشعارات وتحتل الشاشة من الواجهة الأمامية نسبة 90.8% فقد تم استغلال الحواف بشكل جيد بخلاف الحافة السفلية للشاشة.

- يدعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري ويتم وضعه في منفذ منفصل .

- أما عن الأداء فيأتي الهاتف بمعالج من شركة كوالكم من نوع Snapdragon 720G ثماني النواة بتكنولوجيا الـ 8 نانو معالج رسوميات Adreno 618 وهو معالج قوي ويمتلك ثباتية في الأداء.

- الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.5 بمستشعر من نوع Sony IMX471 .

- الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 108 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9 بمستشعر من نوع Samsung HM2 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.3 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل وهي الخاصة بالتصوير الماكرو بفتحة عدسة F/2.4 أما عن الكاميرا الرابعة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الخاصة بعمل العزل والبورتريه بالإضافة إلى فلاش من نوع ليد فلاش .

- أما عن تصوير الفيديوهات فالهاتف يدعم التصوير بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية و كذلك تثبيت الفيديوهات عن طريق الـ UIS Max Video Stabilization كما يدعم التصوير تصوير الفيديوهات من الكاميرا الأمامية والكاميرا الخلفية في وقت واحد.

- يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS بالإضافة لدعمه لأنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, BDS.

- منفذ الـ USB يأتي من النوع الأحدث الـ Type C كما يدعم خاصية الـ OTG.

- البطارية تأتي بسعة 4500 مللي أمبير مع دعمه للشحن السريع بقوة 50 واط بتقنية الـ SuperDart Charge.

- يتوفر الجهاز باللونين الاسود الفضائي و الازرق المذنَب.

* مميزات realme 8pro :-

- كاميرا الخلفية الأساسية الـ 108 ميكابكسل تقدم أداء مميز جداً.

- يدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K.

- يدعم الشحن السريع الـ 50 واط حيث تشحن البطارية من الصفر الى 100% خلال 47 دقيقة فقط و من الصفر الى 50% خلال 17 دقيقة فقط.

- بصمة اصبع مدمجة داخل شاشة مع شاشة Super AMOLED

- وزن الهاتف خفيف جداً وأبعاده في اليد ممتازة.