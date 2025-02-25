ريلمي تتحدث عن هاتف خاص بمستشعرات خلال مؤتمر برشلونة

شفق نيوز/ أعلنت ريلمي ، العلامة التجارية الأسرع نموا للهواتف الذكية في العالم ، أنها ستعرض هاتف كاميرا رائدا في MWC 2025 في برشلونة. سيحتوي هذا الجهاز المرتقب بشدة على مستشعر كبير جدا وعدسة تليفوتوغرافي بصرية مصممة لإعادة تعريف التصوير الفوتوغرافي للهواتف الذكية.

يستفيد هذا الجهاز فائق المستوى من جهاز استشعار أكبر من تلك الموجودة في الموديلات الرئيسية والأجهزة المستوحاة من DSLR والتي تتفوق على الهواتف الذكية الأخرى. يشير اختبارنا إلى تطورات غير مسبوقة في التصوير الفوتوغرافي للصور الشخصية والأداء في الإضاءة المنخفضة، مما يضع معيارا جديدا للتصوير الفوتوغرافي بالهواتف الذكية.

بجانب هاتف الكاميرا الفائق، ستقدم ريلمي رسميًا سلسلة ريلمي 14 برو، في الكاميرا من الفئة المتوسطة بتصميم فريد. هذا السلسلة هي أول سلسلة لهواتف ذكية التي تتغير ألوانها حسب درجة الحرارة. مع بطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير وفلاش ثلاثي سحري، يمكن للمستخدمين الحصول بسهولة على عمر بطارية مذهل والتقاط صور ليلية رائعة مع سلسلة 14 برو.