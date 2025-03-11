"ريلمي" الصينية تطرح هاتفها الجديد "P3 Pro" بمواصفات مميزة

"ريلمي" الصينية تطرح هاتفها الجديد "P3 Pro" بمواصفات مميزة
2025-03-11T20:54:14+00:00

شفق نيوز/ طرحت شركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية "ريلمي Realme"، هاتفها الجديد "P3 Pro" في الأسواق العالمية.

وحصل الهاتف الجديد على هيكل مصنوع من أجود المواد، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (163.5/77.3/8) ملم، وزنه 190 غ.

وشاشاته جاءت من نوع AMOLED، مقاسها 6.83 بوصة، دقة عرضها (2800/1272) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 450 بيكسل/الإنش تقريبا، ومعدل سطوعها يصل إلى 1500 شمعة/م.

يضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف نظام Android 15 مع واجهات Realme UI 6.0، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 المطور بتقنية 3 نامنومتر، ومعالج رسوميات Adreno 710، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، ذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

الكاميرا الأساسية للهاتف جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل.

زوّد الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات Bluetooth 5.2، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شحن سريع باستطاعة 80 واط.

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