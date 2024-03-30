"رياح عاتية" كادت تودي بطائرة متجهة من تل أبيب إلى نيويورك

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يوم السبت، بإصابة 22 راكباً، خلال رحلة جوية على متن طائرة من طراز "بوينغ 787" تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز"، بسبب "اضطراب شديد" تعرضت له الطائرة.

واضطرت الطائرة، التي كان على متنها 312 راكباً، بحسب الصحيفة، للهبوط اضطرارياً في مطار مطار نيويورك ستيوارت الدولي بعدما تم تحويل الرحلة القادمة من تل أبيب إلى نيوارك.

وأوضحت الصحيفة أنه تم نقل 7 مصابين من ركاب الطائرة إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج من إصابات طفيفة، في حين تم علاج 15 مصاباً آخرين من بين الركاب في الموقع.

وذكرت مصادر أن "الرياح العاتية" كانت السبب وراء الاضطرابات الشديدة التي أدت إلى الهبوط الاضطراري للطائرة في الوقت الذي كانت تقترب فيه من نيويورك.

واشتكى عدد من الركاب ممكن كانوا على متن الطائرة من حالات غثيان، وقال البعض إنهم شعروا بألم في الصدر بسبب الاضطرابات الجوية، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات خطيرة.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن الطائرة هبطت بسلام، بعد أن أبلغ الطاقم عن حالة طبية طارئة للركاب، مؤكدة أنها ستجري تحقيقاتها في الحادث.