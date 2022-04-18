سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رونالدو يعلن وفاة ابنه الرضيع

Category: منوعـات

Date: 2022-04-18T18:54:23+0000
رونالدو يعلن وفاة ابنه الرضيع

شفق نيوز / أعلن كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، مساء الاثنين، وفاة نجله أثناء عملية ولادته، فيما أكد ميلاد توأمة نجله المتوفى.

وكتب رونالدو عبر تطبيق "إنستغرام" في بيان موقع منه ومن صديقته جيورجينا رودريجيز: "من المحزن أن نعلن أن نجلنا الرضيع قد توفي، فقط ميلاد نجلتنا يمنحنا القوة لنحيا تلك اللحظة ببعض الأمل والفرحة".

وأضاف الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي، ونادي ريال مدريد: "نود أن نشكر الأطباء والممرضين لرعايتهم الخبيرة ودعمهم، نحن محطمون بسبب تلك الخسارة، ونسأل الجميع الحفاظ على خصوصيتنا في الوقت الراهن، مردفاً بالقول: "فتانا الصغير، ستكون ملاكنا.. سنحبك دائما".

related

بالصور| بـ20 ألف يورو.. رونالدو يودع العاملين في منتجع سياحي

Date: 2019-06-24 20:43:41
بالصور| بـ20 ألف يورو.. رونالدو يودع العاملين في منتجع سياحي

تعرف على أسطول سيارات رونالدو البالغ 23 مليون دولار.. صور

Date: 2021-09-25 14:42:18
تعرف على أسطول سيارات رونالدو البالغ 23 مليون دولار.. صور

بصورة عارية.. صديقة رونالدو تتصدر غلاف "InStyle"

Date: 2021-02-21 19:20:04
بصورة عارية.. صديقة رونالدو تتصدر غلاف "InStyle"