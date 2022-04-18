رونالدو يعلن وفاة ابنه الرضيع

شفق نيوز / أعلن كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، مساء الاثنين، وفاة نجله أثناء عملية ولادته، فيما أكد ميلاد توأمة نجله المتوفى.

وكتب رونالدو عبر تطبيق "إنستغرام" في بيان موقع منه ومن صديقته جيورجينا رودريجيز: "من المحزن أن نعلن أن نجلنا الرضيع قد توفي، فقط ميلاد نجلتنا يمنحنا القوة لنحيا تلك اللحظة ببعض الأمل والفرحة".

وأضاف الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي، ونادي ريال مدريد: "نود أن نشكر الأطباء والممرضين لرعايتهم الخبيرة ودعمهم، نحن محطمون بسبب تلك الخسارة، ونسأل الجميع الحفاظ على خصوصيتنا في الوقت الراهن، مردفاً بالقول: "فتانا الصغير، ستكون ملاكنا.. سنحبك دائما".