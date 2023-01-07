رونالدو وجورجينا يثيران الجدل لانتهاكهما قانون الزواج في السعودية

شفق نيوز / أثار انتقال نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر في السعودية، إشكالية طرحتها وكالة الأنباء الإسبانية EFE، بشأن كيفية سكنه مع حبيبته وأم أبنائه الخمسة جورجينا رودريغيز من دون عقد زواج في الدولة الخليجية التي تعتبر قوانينها أن المساكنة جرما.

قد بدأ رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، مغامرته مع كرة القدم العربية، ولقي ترحيبا كبيرا بعد التوقيع مع "النصر" لمدة عامين ونصف العام بقيمة تقدر بـ200 مليون يورو سنويا، حسب صحيفة ماركا الرياضية الإسبانية.

وذكرت الصحيفة أن "إقامة النجم البرتغالي وعارضة الأزياء بنفس المنزل من دون زواج أثار بعض الجدل في السعودية"، لافتة إلى أنه "نظرا لأن كريستيانو وجورجينا لم يتزوجا بعد، فسوف يخالفان القانون من خلال العيش معا في منزل واحد".

ففي السعودية، من غير القانوني العيش تحت سقف واحد من دون زواج، ما يزيد من الأسئلة حول كيفية تعامل الدولة الخليجية مع رونالدو ورودريغيز، وفقا لما نقلته صحيفة ماركا الإسبانية.

وتشير ماركا إلى تقرير صادر عن EFE الناطقة بالاسبانية، ينقل الرأي المهني لمحاميين سعوديين، يعتقدان أن السلطات ستتجاهل المخالفة في هذه القضية.

هذا وذكرت EFE أن رودريغيز، يمكنها إذا أرادت أن تعيش في الرياض مع النجم البرتغالي، حتى لو لم تكن متزوجة.

وبحسب موقف المحاميين، فإنه رغم حظر القوانين السعودية للمساكنة من دون عقد زواج، إلا أن السلطات بدأت تغض النظر ولا تلاحق أي شخص بما يتعلق بهذه الجريمة، وتطبق هذه القوانين عندما تكون هناك مشكلة أو جريمة مرتبطة بها فحسب. وذكر أحد المحاميين أن السلطات السعودية لا تتدخل بالمساكنة بالنسبة للأجانب.