رولكس الشهيرة تطارد شركة ساعات أطفال ناشئة: عليكم تغيير أسمكم وشعاركم

شفق نيوز/ تطالب شركة الساعات الفاخرة "رولكس" شركة صغيرة تنتج ساعات للأطفال بتغيير اسمها، بحجة أنَّ الناس قد يعتقدون أنَّ الساعات لها علاقة بصانع الساعات السويسري.

وحسب ما نشرته صحيفة The Times البريطانية فإن شركة (Oyster & Pop)، العائلية في ديفون ساعة التعلم للأطفال، بأرقامها الملونة وعقاربها المُصنَّفة دقائق وساعات بشكل مفيد، عبر الإنترنت مقابل حوالي 20 جنيهاً إسترلينياً (24.7 دولار أمريكي) بالمقابل أطلقت شركة رولكس للساعات الفاخرة على ساعة Oyster اسم "مقياس الزمن الفائق" وتبلغ تكلفتها ما يقرب من 6179.7 دولار أمريكي.

إذ أسست الشقيقتان إيما روس ماكنارين وشقيقتها سارة ديفيس شركة Oyster & Pop، التي تبيع أيضاً مخططات جدارية ومجموعات تعلم الأرقام العشرية وأقلام التحديد، في عام 2021. وأطلقت الشقيقتان على الشركة اسم حي Oyster Bend في تورباي، حيث نشأتا.

وكتب محامو شركة رولكس، التي يقع مقرها في جنيف، رسالة إلى شركة Oyster & Pop في أوائل كانون الثاني الحالي للمطالبة بتغيير علامتها التجارية. إذ تدّعي رولكس أنَّ اسمها مشابه لمجموعة ساعاتها Oyster Perpetual.

وتقول الشركة إنَّ "المستهلك العادي والمطلّع بدرجة معقولة" من المحتمَل أن يفكر في خط ساعات رولكس عند النظر إلى شعار Oyster & Pop وأضافت الرسالة: "سيُضلل ذلك المستهلكون حتماً ويدفعهم للاعتقاد أنَّ منتجاتكم صادرة عن رولكس".

ونتيجة لذلك، طالب المحامون الشركة الناشئة بتغيير شعارها ومجال موقعها الإلكتروني واسمها؛ لتجنب التعرض لمزيد من الإجراءات.

من جانبها، وصفت إيما روس ماكنارين (46 عاماً) هذا الوضع بـ"الهراء" وأنَّ رسائل المحامي كانت "متنمرة"، وأخبرت هيئة BBC: "لا أعتقد أنَّ أي أحد قد يخطئ بين ساعاتنا وساعات رولكس".

وطرحت رولكس خط ساعات Oyster في عام 1926 بصفتها أول ساعة مقاومة للماء. بينما ظهرت Oyster Perpetual عام 1933، باعتبارها أول ساعة أوتوماتيكية مقاومة للماء.

وتقول شركة Oyster & Pop على موقعها على الإنترنت: "بمساعدة بعض أصدقاء المعلمين، صممنا ساعة لإلهام الأطفال لتعلم كيفية قراءة الوقت التناظري".

وهذه هي المرة الثانية التي تطارد فيها رولكس الشركة الصغيرة، فقد حصلت رولكس في السابق على حكماً غيابياً ضد الشقيقتين في نزاع بشأن علامة تجارية في الولايات المتحدة بعد أن عجزت شركة Oyster & Pop عن دفع ثمن معركة قانونية حول هذه القضية.

وتقول إيما روس ماكنارين، التي أسست الشركة خلال فترة الإغلاق عام 2020، إنَّ تغيير العلامة التجارية سيؤدي إلى "سحق" أعمالها التجارية الصغيرة وقد طرحت عريضة على موقع change.org تقول: "نعتقد أنه لا يوجد خطر من أن يخلط أحد بيننا وبين رولكس".

وأضافت إيما: "لا نعتقد أنه يجب السماح لرولكس بمنعنا من استخدام اسم يختلف اختلافاً جوهرياً عن اسمهم، بل له صلات شخصية بنا نحن مؤسسي الشركة الصغيرة. إنَّ إعادة تصميم العلامة التجارية سيدمر Oyster & Pop".