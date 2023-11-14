روسيا.. ضبط كمية كبيرة من عظام وقرون حيوانات مهددة بالانقراض كانت معدة للتهريب إلى الصين

شفق نيوز/ أعلنت وحدات الجمارك الروسية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط كمية كبيرة من عظام وقرون حيوانات مهددة بالانقراض، كان من المخطط تهريبها إلى الصين، عبر استخدام الزوارق النهرية.

وقالت وكالة "تاس" الروسية في قناتها على تليغرام "تمكنت وحدات الجمارك في منطقة الشرق الأقصى الروسي من ضبط 400 كلغ من عظام وقرون الحيوانات البرية ذات القيمة الخاصة، والمدرجة في الكتاب الأحمر الروسي، إذ كان من المخطط تهريب هذه المواد بشكل غير قانوني إلى الصين.

وأشارت الوكالة إلى أن الجمارك أوقفت سيارتين على الطريق السريع بالقرب بيروبيدجان كانتا متجهتين إلى قرية في منطقة آمور، إذ خطط المهربون لنقل حمولتهم عبر نهر آمور باستخدام القوارب".

وتمت مصادرة 20 صندوق من الورق المقوى احتوت على قرون ظباء السايغا المهددة بالانقراض، وحقيبة فيها عظام نمرين من نمور الآمور النادرة.