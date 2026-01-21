روسيا تعلن عن دواء مشع جديد لعلاج الأورام السرطانية

شفق نيوز- موسكو

أعلنت الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية الروسية، يوم الأربعاء، أن دواء "راكورس را 223" الروسي الجديد لعلاج السرطان يتمتع بفعالية علاجية عالية.

وذكرت الوكالة في بيان بحسب "سبوتنيك"، جاء فيه: "تؤكد بيانات المتابعة السريرية للمرضى الذين يتلقون العلاج بدواء (راكورس را 223) فعاليته العلاجية العالية".

وأضافت الوكالة، أن "الدواء الروسي يضاهي نظيره المستورد في معايير الفعالية الرئيسية، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للأدوية المشعّة.

وكانت الوكالة قد أفادت، سابقًا، بتسجيل دواء "راكورس را 223" الروسي المشعّ واعتماده للاستخدام في علاج الأورام السريري، وقد تم بالفعل توزيعه على المؤسسات الطبية في جميع أنحاء البلاد.