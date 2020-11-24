روسيا تعلن سعر ونسبة فاعلية لقاح كورونا "سبوتنيك في"

شفق نيوز/ كشفت روسيا عن سعر ونسبة فاعلية لقاح فيروس كورونا ”سبوتنيك في“ الذي طوّره مركز أبحاث غاماليا في موسكو.

وقال بيان صادر عن المركز ووزارة الصحة الروسية والصندوق السيادي الروسي المشاركين في تطوير ”سبوتنيك في“ إن اللقاح أعطى فاعلية بنسبة 91.4 في اليوم 28 بعد إعطاء الجرعة الأولى وبنسبة 95% في اليوم 42، ولكن بشرط أن يتلقى الشخص الجرعة الثانية وذلك حسب نتائج التجارب السريرية التي أجريت على متطوعين.

وأضاف أنه تم تطعيم أكثر من 22 ألف متطوع بـ ”سبوتنيك في“ في روسيا بالجرعة الأولى، وأكثر من 19 ألف متطوع بالجرعتين الأولى والثانية دون تسجيل أي مضاعفات جانبية.

وكشف البيان الذي نشر على حساب ”سبوتنيك في“ على تويتر أن اللقاح سيعطى مجانا للمواطنين الروس.

وجاء في البيان، أن اللقاح سيتوفر في الأسواق العالمية اعتبارا من فبراير 2021، وأن سعر الجرعة سيكون أقل من 10 دولارات، أي أقل من 20 دولارا للجرعتين المطلوبتين لتطعيم شخص واحد“.

وأضاف أن سعر اللقاح أرخص بمرتين أو أكثر من أسعار اللقاحات الأخرى التي لها مستوى مماثل من الفاعلية.

وأوضح البيان أن اللقاح ”لا يحتاج لدرجات حرارة منخفضة، وأن الحرارة المطلوبة لحفظه يجب أن تتراوح بين +2 و+8 الأمر الذي يسهل توزيعه من الناحية اللوجستية في الأسواق الدولية بما في ذلك المناطق ذات المناخ الاستوائي“.