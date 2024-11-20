روسيا تعثر على كنز فريد من المجوهرات

شفق نيوز/ عثر علماء الآثار من جامعة القرم الفيدرالية ومعهد آثار القرم التابع لأكاديمية العلوم الروسية على كنز فريد من المجوهرات الذهبية والفضية تعود إلى القرنين الخامس والسادس.

ويشير المكتب الإعلامي للجامعة إلى أن العلماء عثروا على هذا الكنز الفريد في مقبرة الماليك ديري بقلعة مانغوب المحصنة في بقجة سراي في جمهورية القرم.

ويقول فاليري ناؤومينكو عميد كلية التاريخ: "لقد اكتشفنا مقابر تعود إلى نهاية القرن الرابع والنصف الأول من القرن الخامس وحتى القرن السادس. وكالعادة، عثرنا فيها على أشياء فريدة. ويبدو أن هذه المقبرة لم تكن مخصصة للعامة، بل للنخبة من سكان منطقة مانغوب وجنوب غرب شبه جزيرة القرم بأكملها في ذلك الوقت، وعلى الرغم من أن هذه المقابر تعرضت للنهب بشكل كبير إلا أن هناك أشياء كثيرة ذات أهمية علمية".

ومن بين الأشياء التي عثر عليها العلماء دبابيس وأقراط ذهبية وأبازيم أحذية وزخارف ونقوش مطرزة باستخدام رقائق الذهب، ما يشير إلى أن المقبرة تعود لنساء من الطبقة الارستقراطية.

وتشير الباحثة سفيتلانا تسابكو من كلية التاريخ إلى أن جميع المجوهرات التي عثر عليها بحالة جيدة، وأن بعض الأقراط مصنوعة من رقائق الذهب مثبتة فيها أحجار كريمة. كما تم اكتشاف دبابيس من الفضة المصبوبة، كانت مغطاة بصفيحة ذهبية مع زخرفة صغيرة في الجزء العلوي مع قطع مثلثة الشكل ومستديرة من الحجر الأحمر قد تكون من العقيق.

وبالإضافة إلى ذلك عثر العلماء على وعاء مصنوع من القرن لحفظ البودرة مزين بنقوش. كما عثروا على طبق أحمر مكسور تمكن العلماء من ترميمه بالكامل.