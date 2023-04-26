روسيا تطور موجات صوتية وأشعة فوق البنفسجية لتنقية المياه والهواء

شفق نيوز / أعلنت شركتان روسيتان، يوم الأربعاء، بدء عملية تطوير تقنيات جديدة لتنقية المياه والهواء من المواد الضارة، للاستغناء عن المعدات المستوردة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن شركتي Alexandra-Plus و Novotech-ECO الروسيتين باشرتا بتطوير جيل جديد من المعدات والتقنيات التي تستخدم في تنقية الماء والهواء من الميكروبات والمواد الضارة.

وبدأت الشركة الأولى بتصنيع معدات تعتمد في آلية عملها على الموجات فوق الصوتية القوية، بينما طورت الشركة الثانية معدات لتعقيم المياه تعتمد على الأشعة فوق البنفسجية والموجات الصوتية، وستباع منتجات الشركتين في الأسواق المحلية والأجنبية.

وفي هذا الصدد، قال مدير شركة Novotech-ECO، أوليغ ليبيديف: "مصابيح الأشعة ما فوق البنفسجية هي مكون أساسي في أجهزة التعقيم، ومنذ عام 2014 ومع بدء الحزمة الاولى من العقوبات التي فرضت على روسيا أدركنا أننا بحاجة لمثل هذه التقنيات للاستغناء عن المنتجات الأجنبية لذا قررنا إنتاجها محليا، هناك شركات روسية تصنع مثل هذه الأشياء لكنها تصنعها بكميات غير كبيرة ولاستخدامات محدودة.

وأضاف: "شركتنا قررت إنتاج هذه المصابيح بكميات كبيرة تكفي الاحتياجات المحلية الروسية، عملنا مع شركائنا على هذا المشروع وأصبحنا مستقلين تماما عن الموردين الأجانب".

وأوضح أن "المصابيح التي ستنتجها شركتنا لن تعمل في الأجهزة الروسية فقط، بل صممت لتعمل مع العديد من أنواع الأجهزة الأجنبية أيضا".