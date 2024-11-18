روسيا تبدأ اختبارات سريرية لدواء مضاد لأخطر أنواع السرطان وأكثرها "عدوانية"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الروسية، يوم الاثنين، عن المباشرة بالاختبارات السريرية لدواء مضاد لسرطان الدم، وبصورة خاصة لأكثر الأنواع عدوانية وخطورة.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وسائل إعلام روسية، إن عقار "Utzhefra" للخلايا "CAR-T" الذي ابتكره خبراء المركز الوطني للبحوث الطبية لأمراض الدم التابع لوزارة الصحة، مخصص لعلاج أمراض الدم الخبيثة. وبعد انتهاء الاختبارات السريرية وتسجيله سيبدأ إنتاجه في الموقع المرخص للمركز.

وبينت "سوف يستخدم الدواء الخلوي المبتكر لعلاج الأشكال العدوانية بشكل خاص من أمراض الدم الخلوية الخبيثة".

وتشير رئيسة قسم العلاج الخلوي والمناعي في المركز الوطني للبحوث الطبية لأمراض الدم، أولغا أليشينا، إلى أن هذا الدواء سيساعد المرضى الذين يعانون من الانتكاسات وأشكال السرطان المقاومة للعلاج.

وسيتلقى 60 مريضاً الدواء الجديد في الاختبارات السريرية في العام المقبل، حيث سيعطي هذا الدواء لهم ولآلاف المرضى الأمل بالشفاء.