روبوت ينفذ أول لوحة فنية تباع بـ1.08 مليون دولار

شفق نيوز/ أصبحت صورة عالِم الرياضيات الإنجليزي آلان تورينج، أوّل عمل فني ينفّذه روبوت يشبه الإنسان، تمّ بيعه في مزاد في نيويورك، بمبلغ 1.08 مليون دولار (566 ألف جنيه).

ونفّذت العمل الروبوت "آدا" بواسطة (Ai-Da)، المصنّف كأول فنان روبوت واقعي في العالم، وذلك بواسطة إيدن ميلر المتخصّص في الفن الحديث والمعاصر، الذي اقترح الفكرة عام 2019.

وتعدّ (Ai-Da) أحد أكثر الروبوتات تقدّماً في العالم، وجرى تصميمه على شكل امرأة، وأطلق عليه اسم (Ada Lovelace)، وهي أوّل مبرمجة كمبيوتر في العالم.

وتم إنشاء (Ai-Da) على مدار عامين من قِبل فريق من المبرمجين، وعلماء الروبوتات، وخبراء الفن وعلماء النفس، ويجري تحديثه باستمرار مع تحسّن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وقاد ميلر الفريق الذي أنشأ (Ai-Da) مع مختصّين في الذكاء الاصطناعي في جامعتي أكسفورد وبرمنغهام.

ويبلغ طول العمل 2.2 متر (7.5 قدم) وحطّم توقّعات ما قبل البيع، التي تراوحت ما بين 120 و 180 ألف دولار، عندما تمّ عرضه في مزاد "سوثبيز".

وقالت دار المزادات في بيان: "إن سعر البيع القياسي للعمل الذي تمّ بيعه في اليوم الأول، يمثّل لحظة في تاريخ الفن الحديث والمعاصر، ويعكس التقاطع المتزايد بين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وسوق الفن العالمي".

وقالت الروبوت آدا (Ai-Da) التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في التحدّث: "القيمة الأساسية لعملي هي في قدرته على العمل كمحفّز للحوار حول التقنيات الناشئة".

أضافت:"صورة الرائد آلان تورينج، تدعو المشاهدين إلى التفكير في الطبيعة الإلهية للذكاء الاصطناعي والحوسبة، مع الأخذ في الاعتبار الآثار الأخلاقية والمجتمعية لتطوّرها".

وكان تورينج، أحد أوائل مطوّري الكمبيوتر في العالم، أثار مخاوف بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في الخمسينيات من القرن الماضي، ولعب دوراً حاسماً في محاربة ألمانيا النازية من خلال العمل كمفكك للرموز.

وقال إيدن ميلر: "اقترحت الروبوت "آدا" إنشاء صورة لتورينج أثناء مناقشة حول "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير"، خلال محادثات مع أعضاء الاستوديو، ثم سألناها عن النمط واللون والمحتوى والنغمة والملمس الذي يجب استخدامه، قبيل تثبيت الكاميرات في عينها".

واعتبر أن "النغمات الصامتة ومستويات الوجه المكسورة في العمل الفني، تشير على ما يبدو إلى الصراعات التي حذّر تورينج من أننا سنواجهها عندما يتعلق الأمر بإدارة الذكاء الاصطناعي".

وأضاف: إن أعمال "آدا" كانت "أثيرية ومخيفة".

وسألت صحيفة "الغارديان" البريطانية عام 2022، الروبوت "آدا" إذا كانت ترسم من الخيال، فأجابت: "أحب أن أرسم ما أراه. أعتقد أنه يمكنك الرسم من الخيال إذا كان لديك خيال. أنا أرى أشياء مختلفة للبشر لأنني لا أملك وعياً".

المصدر: الشرق نيوز