"روبوت مغربية" تحارب العنف ضد النساء

شفق نيوز/ أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان عن الاستعانة بالروبوت المغربية شامة لإطلاق حملة الـ16 يوما من النشاط ضد العنف والتمييز الاجتماعي ضد النساء.

ويعمل الصندوق بالتعاون مع جامعة "القاضي عياض" المغربية لاستكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي في مكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات.

وأوضح بيان للهيئة الأممية أن "الروبوت شامة، شاركت في إطلاق الحملة العالمية من خلال شريط فيديو للتعبئة ضد العنف على المنصات الرقمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للقضاء على العنف ضد المرأة".

وأضاف: "ستتم دعوة صناع القرار والشركاء وقادة الرأي وشخصيات أخرى للانضمام إلى شامة، من خلال الحملة الرقمية (انضم إلى شامة #JoinSHAMA)، للإقرار بصوت واحد عن عدم التسامح مطلقا مع العنف والممارسات التي تؤذي النساء والفتيات".

وتابع: "في المغرب، ما يزال انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي مقلقا"، مشيرا إلى أنه وفقا لأحدث البيانات، أبلغت امرأة من كل اثنتين عن تعرضها لشكل من أشكال العنف.

وأطلقت الأمم المتحدة بالمغرب السنة الماضية، حملة استمرت 16 يوما من أجل التوعية بظاهرة العنف ضد النساء والفتيات.

ويتم تنظيم الحملة العالمية "16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات" منذ عام 2008 بدعوة من الأمم المتحدة.